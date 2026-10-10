Необычная космическая вспышка, продолжавшаяся 10 минут, может раскрыть тайну рождения магнетаров: исследователи изучили сигнал возрастом 6 млрд лет

Космическая обсерватория Einstein Probe 4 июля 2025 года зарегистрировала необычную вспышку, произошедшую около шести миллиардов лет назад. Сначала приборы зафиксировали гамма-всплеск продолжительностью около 0,5 секунды, за которым последовало интенсивное рентгеновское излучение, сохранявшееся примерно десять минут. Событие получило обозначение EP250704a. Проанализировав данные и результаты дополнительных наблюдений, международная группа астрономов предположила, что источником сигнала могло стать столкновение двух нейтронных звезд, после которого образовался магнетар — сверхплотный объект с чрезвычайно мощным магнитным полем.

После обнаружения сигнала астрономы провели дополнительные наблюдения с помощью Очень большого телескопа (VLT) Европейской южной обсерватории, радиотелескопа Very Large Array (VLA) и других инструментов. По словам астронома Никколо Пассалевы, руководившего наблюдениями на VLT, столь продолжительную начальную рентгеновскую вспышку при слиянии нейтронных звезд исследователи ранее не наблюдали.

Нейтронные звезды — остатки массивных светил, переживших взрыв сверхновой. При диаметре порядка нескольких десятков километров они могут иметь массу, превышающую солнечную. Их столкновения сопровождаются экстремальными температурами и потоками частиц, а также могут приводить к образованию тяжелых химических элементов, включая золото, серебро и платину. Такие события называют килоновыми.

Одно из объяснений необычно долгого рентгеновского излучения связано с образованием магнетара после слияния нейтронных звезд. Это особый тип нейтронных звезд с чрезвычайно сильным магнитным полем. Если после столкновения возник быстро вращающийся магнетар, он мог продолжать передавать энергию окружающему веществу и поддерживать рентгеновское излучение уже после основной фазы взрыва.

«Если остатком столкновения является магнетар, он может продолжать создавать вспышки в течение более длительного времени», — пояснила участница исследования Элеонора Троя. По ее словам, высвобождение магнитной энергии способно увеличить яркость и продолжительность такого события.

Ученые рассмотрели и другие объяснения, в том числе взрыв сверхновой, однако результаты наблюдений не поддержали этот сценарий. Исследователи считают, что EP250704a, вероятнее всего, связан со слиянием нейтронных звезд. При этом образование магнетара остается гипотезой, которую предстоит проверить дополнительными наблюдениями.

Открытие может помочь объяснить природу других загадочных рентгеновских вспышек, обнаруженных обсерваторией Einstein Probe после ее запуска в 2024 году. Некоторые из них удалось связать со взрывами массивных звезд, но происхождение многих событий по-прежнему неизвестно.