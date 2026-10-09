Третий опытный Як-130М совершил первый полет

На Иркутском авиационном заводе, входящем в состав «Яковлева» Объединенной авиастроительной корпорации, состоялся первый полет третьего опытного самолета Як-130М. Об этом сообщили в ОАК, которая входит в госкорпорацию Ростех.

Испытательный полет прошел под управлением летчиков-испытателей «Яковлева» — Героя России Олега Мутовина и Александра Гуськова. По данным компании, все бортовые системы работали штатно, а экипаж полностью выполнил запланированное задание.

В компании отметили, что привлечение третьей машины к испытаниям должно помочь завершить программу в установленные сроки. Начало поставок Як-130М заказчикам запланировано на 2028 год.

Первый опытный самолет этой модификации поднялся в воздух в июне 2026 года, второй — в августе. В сентябре Як-130М представили на международной авиационной выставке El Alamein International Airshow в Египте.