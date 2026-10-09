Роскосмос показал, как могут выглядеть 5 экстремальных объектов Вселенной: от чёрных дыр и нейтронных звёзд до сверхновой и далёкого квазара

Художественные визуализации созданы на основе данных российского телескопа ART-XC

Роскосмос и научная команда космической обсерватории «Спектр-РГ» представили серию художественных визуализаций пяти космических объектов, изученных российским рентгеновским телескопом ART-XC имени М. Н. Павлинского. Изображения основаны на наблюдениях и расчётах учёных из Института космических исследований РАН (ИКИ РАН). Это не фотографии объектов в привычном смысле, а визуальные реконструкции явлений, которые невозможно непосредственно наблюдать в обычном оптическом диапазоне.

В серию вошли 5 объектов с разной физикой. Swift J1727.8−1613 — двойная система, в которой чёрная дыра перетягивает вещество звезды-компаньона, формируя раскалённый аккреционный диск. SRGA J144459.2−604207 — миллисекундный рентгеновский пульсар, то есть быстро вращающаяся нейтронная звезда. SN 2023ixf — сверхновая в галактике М101, наблюдения которой позволили изучать ранние этапы взрыва. SRGA J230631.0+155633 — далёкий квазар со сверхмассивной чёрной дырой, окружённой аккреционным диском и плотным тором из газа и пыли. Пятый объект, Геркулес X-1, — известная двойная система, в которой вещество обычной звезды перетягивается на нейтронную звезду и вызывает мощное рентгеновское излучение.

Роскосмос показал, как могут выглядеть 5 экстремальных объектов Вселенной: от чёрных дыр и нейтронных звёзд до сверхновой и далёкого квазара
Источник изображения: Роскосмос

ART-XC установлен на борту обсерватории «Спектр-РГ» и исследует небо в жёстком рентгеновском диапазоне энергий 4–30 кэВ. Такие наблюдения помогают изучать процессы вблизи компактных объектов, включая аккрецию вещества на чёрные дыры и нейтронные звёзды.

По словам руководителя проекта ART-XC, заместителя директора ИКИ РАН Александра Лутовинова, российская команда продолжает развивать технологии изготовления рентгеновских зеркал, а полученные данные доступны учёным в России, в том числе студентам и молодым исследователям.

Роскосмос представил визуализацию по данным рентген-телескопа ART-XCSPEKTR RG

У проекта есть и технологическое направление: учёные изучают возможность автономной навигации космических аппаратов по наблюдениям пульсаров. Эти быстро вращающиеся нейтронные звёзды испускают регулярные импульсы излучения, которые можно использовать как «космические маяки». В перспективе навигация по пульсарам позволит аппаратам определять своё положение в дальнем космосе без постоянного обмена сигналами с Землёй.

Роскосмос подчёркивает, что научная программа «Спектра-РГ» продолжается, несмотря на технические ограничения бортовых систем. Новые наблюдения должны расширить каталог изученных рентгеновских источников, а художественные визуализации позволяют представить сложные астрофизические процессы широкой аудитории.

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