В Rutube тестируют ИИ-помощника для авторов

Для начинающих блогеров ИИ упростит первые этапы работы с Rutube

Команда Rutube приступила к закрытому тестированию ИИ-помощника для авторов. Сервис в составе «Студии Rutube» должен объединить инструменты для подготовки, оформления и анализа видеоконтента. Об этом сообщила пресс-служба Цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

В Rutube тестируют ИИ-помощника для авторов
Источник изображения: ИИ ChatGPT

На первом этапе система сможет генерировать идеи для роликов с учетом тематики канала и составлять контент-план. Перед публикацией ИИ предложит варианты заголовков, подготовит описание, подберет теги и тайм-коды, а также даст рекомендации по оформлению обложки.

Помощник также сможет анализировать опубликованные материалы, статистику канала и комментарии, отслеживать актуальные тренды и изучать контент других авторов. Отдельное направление — адаптация длинных видео под короткий формат.

В Rutube отмечают, что ИИ должен охватить основные этапы работы с роликом — от выбора темы до подготовки публикации. При этом окончательные решения по содержанию и оформлению остаются за автором.

В дальнейшем сервис планируют использовать как начинающие блогеры, которым требуется помощь на первых этапах работы, так и опытные авторы для автоматизации регулярных задач при выпуске большого объема контента.

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