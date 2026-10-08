Китай собирается привезти марсианский грунт на Землю: миссия «Тяньвэнь-3» твёрдо запланирована на 2028 год

Доставка образцов запланирована на 2031 год

Китай готовится к одной из самых амбициозных миссий в истории исследования Марса. Национальная космическая программа предусматривает запуск автоматической станции «Тяньвэнь-3» (Tianwen-3) примерно в 2028 году, а уже к 2031 году ученые рассчитывают доставить на Землю образцы марсианского грунта. Если планы будут реализованы, Китай станет первой страной, которой удастся доставить образцы непосредственно с поверхности Марса.

Китай собирается привезти марсианский грунт на Землю: миссия «Тяньвэнь-3» твёрдо запланирована на 2028 год
Источник изображения: CCTV News

О планах миссии сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV). Главная задача «Тяньвэнь-3» — собрать образцы пород Красной планеты, доставить их на Землю и изучить в лабораторных условиях. Ученые рассчитывают получить новые данные о геологической истории Марса, его эволюции и условиях, существовавших на планете миллиарды лет назад.

По словам специалиста по исследованию дальнего космоса Сунь Цзэчжоу, Марс представляет особый интерес благодаря сходству с Землей. Он сравнил современную Землю с планетой, находящейся в периоде активного развития, а Марс — с миром, уже пережившим значительную часть своей геологической эволюции. Изучение Красной планеты может помочь понять, как меняются планеты земного типа на протяжении миллиардов лет.

При этом Марс остается относительно доступной целью для межпланетных экспедиций. Как отметил Сунь Цзэчжоу, полет к Юпитеру может занимать семь–девять лет, а экспедиции к Урану или Нептуну способны растягиваться на десятилетия.

Параллельно Китай работает над подробной геологической картой всей поверхности Марса, которую планируется завершить к концу 2028 года. По словам главного научного руководителя «Тяньвэнь-3», академика Китайской академии наук Хоу Цзэнцяня, карта будет использовать новую систему классификации геологических эпох Марса. Китайские исследователи рассчитывают, что в дальнейшем она получит международное признание.

При создании карты будут использоваться, в частности, данные китайского марсохода «Чжужун» (Zhurong). Полученные им результаты указывают на возможность существования около 3,5 млрд лет назад обширного древнего океана, а примерно 1,6 млрд лет назад — кратковременных масштабных наводнений. Эти данные свидетельствуют о том, что климат и геологические условия Марса в прошлом могли значительно отличаться от современных.

«Тяньвэнь-3» должна дополнить дистанционные наблюдения и исследования марсоходов прямым анализом марсианских пород на Земле. Лабораторное оборудование позволит изучить образцы значительно подробнее, чем это возможно непосредственно на поверхности планеты.

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