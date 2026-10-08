Сдай свой MacBook Pro и получи скидку от 30 до 1000 долларов. Microsoft привлекает владельцев ноутбуков Apple к своим новым Surface Laptop Ultra

Компания Microsoft вчера представила свои новые ноутбуки Surface Laptop Ultra на платформе RTX Spark, и теперь предлагает владельцам MacBook сдать свои ноутбуки в трейд-ин, чтобы получить скидку на новинки Microsoft. Скидки, к слову, весьма неплохие.

Максимум по программе можно получить скидку в 1000 долларов. Само собой, для этого нужно будет сдать достаточно современный ноутбук Apple. При этом, что интересно, программа позволяет сдать даже весьма старые ПК ещё на процессорах Intel, начиная с моделей 2016 года. Впрочем, за совсем старые модели Microsoft предлагает лишь около 30 долларов.

Сами новинки Surface Laptop Ultra стоят от 2500 долларов, то есть в целом как раз нацелены на конкуренцию с MacBook Pro.