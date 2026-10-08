Paramount завершила историческое слияние с Warner Bros

HBO Max и Paramount+ теперь под одной крышей, а флагманские франшизы — в руках сына основателя Oracle

6 октября Paramount объявила о закрытии сделки по покупке Warner Bros. Discovery за $110 млрд. Объединённая компания получила название Skydance. Это одна из крупнейших медийных сделок в истории: под контролем новой структуры оказались стриминговые платформы Paramount+ и HBO Max, кабельные сети CBS, CNN, MTV, TBS, Comedy Central и Food Network, а также франшизы «Властелин колец», «Игра престолов», киновселенная DC и «Йеллоустоун».

Дэвид Эллисон, сын сооснователя Oracle Ларри Эллисона, завершил слияние собственной Skydance Media с Paramount в 2025 году и теперь возглавил конгломерат, стремительно наращивающий влияние в Голливуде. Семья Эллисонов — крупнейший акционер Skydance.

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Путь к сделке не был прямым. Paramount объявила о намерении купить Warner Bros. в феврале 2026 года, но ей пришлось перебивать предложение Netflix, который ранее достиг соглашения о покупке кино- и телестудий Warner, а также стримингового бизнеса — без кабельных сетей. Paramount увеличила предложение и согласилась покрыть неустойку Warner перед Netflix. Юридические препятствия сняты после урегулирования с коалицией американских штатов и голливудским профсоюзом сценаристов.

Годовая выручка объединённой Skydance оценивается почти в $70 млрд. Акции класса B начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером SKYD. «Сегодня исторический день не только для Skydance, но для всей индустрии», — заявил Эллисон, пообещав студию, которая «расширяет возможности творцов, развлекает аудиторию и вознаграждает акционеров».