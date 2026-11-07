OpenAI оплатит электричество своих дата-центров

Компания обещает покрывать расходы на электроэнергию и необходимую инфраструктуру, чтобы строительство центров обработки данных не перекладывало дополнительную нагрузку на местных потребителей

OpenAI объявила о «Национальном общественном договоре» (National Community Compact) — наборе обязательств перед жителями районов, где компания строит и эксплуатирует центры обработки данных. Она обещает полностью оплачивать электроэнергию и связанную с ней инфраструктуру, а также предоставлять финансовые гарантии на случай задержки, сокращения масштабов или отмены проектов. Это должно защитить потребителей коммунальных услуг от расходов, которые могут возникнуть из-за незавершённого строительства.

Обязательства появились на фоне растущего недовольства строительством крупных центров обработки данных. По данным анализа Ballotpedia и результатов выборов, собранных CNBC, из 41 местной инициативы, касавшейся строительства таких объектов в 10 штатах, избиратели поддержали ограничения или отклонили инициативы в пользу строительства во всех случаях, кроме одного.

OpenAI оплатит электричество своих дата-центров
Источник изображения: сгенерировано Muse

OpenAI обещает учитывать мнение жителей ещё до начала строительства, раскрывать планы развития объектов и публиковать сведения о потреблении воды и электроэнергии. Компания также намерена заказывать независимые исследования уровня шума и отказаться от соглашений о неразглашении с государственными чиновниками, за исключением случаев, когда требуется защитить конфиденциальную информацию.

В Джорджии OpenAI уже заключила соглашение с энергетической компанией Georgia Power по поводу планируемого центра обработки данных в округе Эффингем. Оно предусматривает возможность сокращать подачу электроэнергии на объект до 1000 МВт в периоды высокого спроса. Такая мера должна снизить нагрузку на электросеть, когда электричество особенно необходимо домохозяйствам и предприятиям.

Одновременно OpenAI представила план развития вычислительной инфраструктуры (Compute Campus Policy Blueprint) и призвала федеральные власти, власти штатов и местные органы управления закрепить аналогичные обязательства в обязательных для всей отрасли стандартах. По данным TechStartups, компания рассчитывает направить около 600 млрд долларов на вычислительную инфраструктуру к 2030 году.

Пока что речь идёт о добровольных обязательствах, а не о едином законе или обязательном для всех компаний стандарте. Их реальная эффективность будет зависеть от условий договоров с энергетическими компаниями, прозрачности отчётности и того, насколько последовательно OpenAI выполнит обещанное.

Искусственный интеллектOpenAIЭнергетикаДата-центрыИсточники:TechStartups

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