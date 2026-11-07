«Не верите — разбирайте»: Huawei выпустила первый ПК, на 100% состоящий из китайских компонентов

Первый компьютер в Китае со 100-процентной локализацией отмечен соответствующим сертификатом

Huawei представила настольный компьютер HM650 серии HarmonyOS, и это первый ПК в стране, на 100% состоящий из компонентов китайского производства. Устройство получило первый в отрасли сертификат, подтверждающий полную локализацию всей аппаратной платформы.

«Не верите — разбирайте»: Huawei выпустила первый ПК, на 100% состоящий из китайских компонентов
Источник изображения: Huawei (опубликовано ITHome)

Об этом рассказал Чжу Дундун, руководитель подразделения планшетов и ПК Huawei, на отраслевом саммите Huawei Cloud 2026 HarmonyOS Office Industry Summit. По его словам, добиться полной независимости от зарубежных комплектующих удалось благодаря трём направлениям работы: собственной разработке ключевых компонентов, сотрудничеству с китайскими поставщиками и поддержке расширения производства универсальных деталей.

В проекте участвовали тысячи производителей по всей китайской цепочке поставок. Чжу Дундун заявил: желающие могут разобрать компьютер и самостоятельно проверить его начинку.

В основе HM650 лежит процессор Kirin собственной разработки Huawei, а работает компьютер под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Таким образом, компания заявляет о локализации не только программной платформы, но и всех основных аппаратных компонентов.

В Huawei считают, что выпуск такого компьютера стал важным шагом для китайской индустрии ПК. В первую очередь он может заинтересовать государственные организации и корпоративных заказчиков, которым важна независимость от зарубежных технологий.

Настольные ПКHuaweiИсточники:MyDrivers

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