Первый компьютер в Китае со 100-процентной локализацией отмечен соответствующим сертификатом

«Не верите — разбирайте»: Huawei выпустила первый ПК, на 100% состоящий из китайских компонентов ⁠ 1

Huawei представила настольный компьютер HM650 серии HarmonyOS, и это первый ПК в стране, на 100% состоящий из компонентов китайского производства. Устройство получило первый в отрасли сертификат, подтверждающий полную локализацию всей аппаратной платформы.

Об этом рассказал Чжу Дундун, руководитель подразделения планшетов и ПК Huawei, на отраслевом саммите Huawei Cloud 2026 HarmonyOS Office Industry Summit. По его словам, добиться полной независимости от зарубежных комплектующих удалось благодаря трём направлениям работы: собственной разработке ключевых компонентов, сотрудничеству с китайскими поставщиками и поддержке расширения производства универсальных деталей.

В проекте участвовали тысячи производителей по всей китайской цепочке поставок. Чжу Дундун заявил: желающие могут разобрать компьютер и самостоятельно проверить его начинку.

В основе HM650 лежит процессор Kirin собственной разработки Huawei, а работает компьютер под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS. Таким образом, компания заявляет о локализации не только программной платформы, но и всех основных аппаратных компонентов.

В Huawei считают, что выпуск такого компьютера стал важным шагом для китайской индустрии ПК. В первую очередь он может заинтересовать государственные организации и корпоративных заказчиков, которым важна независимость от зарубежных технологий.