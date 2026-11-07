В России разрабатывают искусственную печень: клинические испытания начнутся в 2027 году

В Москве разрабатывают первую в России искусственную печень — систему, которая должна временно выполнять функции повреждённого органа. Начать клинические испытания технологии планируется в 2027 году. Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Разработкой занимается завод «Артселленс» совместно с учёными одного из ведущих научных институтов. Устройство должно очищать кровь, поддерживать обмен веществ и обеспечивать синтез белков — то есть брать на себя основные функции печени, когда собственный орган пациента не справляется.

Предполагается, что технология поможет пациентам дождаться трансплантации или даст повреждённой печени время на восстановление. Производство системы планируют организовать на площадке в московской особой экономической зоне.