Рентгеновская обсерватория «Чандра» представила новый снимок «неукротимого» центра Млечного Пути: взрыв сжал и разогнал молекулярное вещество вокруг чёрной дыры

Sgr A East — ближайший к центру галактики остаток сверхновой. Астрономы отделили его излучение от сигнала чёрной дыры и нанесли на карту железо, серу, аргон и кальций

Рентгеновская обсерватория «Чандра» опубликовала новый составной снимок центра Млечного Пути, где главная роль досталась не сверхмассивной чёрной дыре, а остатку сверхновой Sgr A East. Примерно 10 000 лет назад звезда взорвалась у самого галактического ядра. Чёрная дыра видна чуть правее, скрытая в красной спирали газа и пыли.

Sgr A East — ближайший к центру галактики остаток сверхновой. Группа под руководством Маюры Балакришнан из Университета Макгилла применила специальную методику разделения источников: в регионе одновременно светят в рентгене и сверхновая, и чёрная дыра, и звёздные ветры горячих скоплений, и тусклое свечение фоновых звёзд. Вычленение каждого компонента дало не только чистую картину, но и карту химических элементов: железа, серы, аргона и кальция, разбросанных взрывом.

Источник изображения: X-ray: NASA/CXC/McGill Univ./M. Balakrishnan et al.; Radio: NSF/NRAO/VLA; Sub-mm: EAO/James Clerk Maxwell Telecope; Image Processing: NASA/CXC/SAO/P. Edmonds, N. Wolk

Результаты показали, что Sgr A East и Sgr A* — не просто соседи. «Расширяющийся остаток сверхновой сжал и разогрел окружающий материал, вероятно, вырезав полости, которые и формируют трёхмерную структуру области», — пишут авторы. Иными словами, взрыв физически изменил рельеф ближайших окрестностей чёрной дыры.

Составной снимок собран из трёх слоёв: рентгеновские данные «Чандры», радио — Very Large Array, субмиллиметровый диапазон — телескоп имени Джеймса Клерка Максвелла.

«Чандра», запущенная в 1999 году, остаётся флагманским рентгеновским телескопом и, по оценкам, способна работать до 2030-х годов, хотя бюджетные предложения Белого дома вновь угрожают ей сокращением.