Компания Type One Energy привлекла $200 миллионов на строительство термоядерной электростанции к 2034 году

Ключевая ставка — не строить всё самим: магниты возьмут у Commonwealth Fusion, инжиниринг — у AECOM, площадку — у Tennessee Valley Authority

Стартап Type One Energy из Теннесси привлёк $200 млн в раунде серии B на строительство термоядерной электростанции. Ранее компания подняла $82,5 млн в расширенной серии A. Гендиректор Кристофер Маури заявил TechCrunch, что этих средств хватит примерно до середины пути к закладке коммерческой станции Infinity Two мощностью 400 МВт.

Главная ставка Type One — не на собственное производство, а на интеграцию. Компания проектирует станцию и ключевые компоненты, но отдаёт их изготовление «индивидуально подобранной» сети поставщиков. Среди уже названных партнёров: Commonwealth Fusion Systems лицензирует высокотемпературные сверхпроводящие магниты для реактора, AECOM ведёт инженерные работы по Infinity Two, площадку предоставит Tennessee Valley Authority на территории объекта Bull Run.

Компания Type One Energy привлекла $200 миллионов на строительство термоядерной электростанции к 2034 году
Источник изображения: Type One Energy

Маури объяснил логику так: «Зачем мне тратиться на кирпич и цемент? Я руководил большой ядерной производственной компанией — это дорого». По его словам, объём капитала, который Type One предстоит привлечь для коммерциализации, на порядок ниже, чем при вертикальной интеграции. Риск модели интегратора — потеря контроля над поставщиками: свежий пример — Boeing и Spirit AeroSystems, где проблемы с качеством фюзеляжей вынудили Boeing выкупить поставщика обратно. Type One уверена, что этот риск ниже, чем издержки собственного производства.

С термоядерным синтезом Type One конкурирует в плотном поле: Commonwealth Fusion, TAE Technologies, General Fusion и десятки других стартапов разрабатывают разные конструкции реакторов. Type One рассчитывает запустить Infinity Two к 2034 году, что при успехе сделает её одной из первых коммерческих термоядерных станций, построенных при умеренных — по меркам отрасли — капитальных затратах.

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