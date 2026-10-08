Компания Type One Energy привлекла $200 миллионов на строительство термоядерной электростанции к 2034 году

Ключевая ставка — не строить всё самим: магниты возьмут у Commonwealth Fusion, инжиниринг — у AECOM, площадку — у Tennessee Valley Authority

Стартап Type One Energy из Теннесси привлёк $200 млн в раунде серии B на строительство термоядерной электростанции. Ранее компания подняла $82,5 млн в расширенной серии A. Гендиректор Кристофер Маури заявил TechCrunch, что этих средств хватит примерно до середины пути к закладке коммерческой станции Infinity Two мощностью 400 МВт.

Главная ставка Type One — не на собственное производство, а на интеграцию. Компания проектирует станцию и ключевые компоненты, но отдаёт их изготовление «индивидуально подобранной» сети поставщиков. Среди уже названных партнёров: Commonwealth Fusion Systems лицензирует высокотемпературные сверхпроводящие магниты для реактора, AECOM ведёт инженерные работы по Infinity Two, площадку предоставит Tennessee Valley Authority на территории объекта Bull Run.

Источник изображения: Type One Energy

Маури объяснил логику так: «Зачем мне тратиться на кирпич и цемент? Я руководил большой ядерной производственной компанией — это дорого». По его словам, объём капитала, который Type One предстоит привлечь для коммерциализации, на порядок ниже, чем при вертикальной интеграции. Риск модели интегратора — потеря контроля над поставщиками: свежий пример — Boeing и Spirit AeroSystems, где проблемы с качеством фюзеляжей вынудили Boeing выкупить поставщика обратно. Type One уверена, что этот риск ниже, чем издержки собственного производства.

С термоядерным синтезом Type One конкурирует в плотном поле: Commonwealth Fusion, TAE Technologies, General Fusion и десятки других стартапов разрабатывают разные конструкции реакторов. Type One рассчитывает запустить Infinity Two к 2034 году, что при успехе сделает её одной из первых коммерческих термоядерных станций, построенных при умеренных — по меркам отрасли — капитальных затратах.