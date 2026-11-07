Космический мусор или нечто другое? На пляже Таиланда обнаружили металлический шар

На берегу тайского острова Ко Май Пхай обнаружили крупный металлический шар неизвестного происхождения. Местные жители считают, что это фрагмент космического аппарата или другой обломок, упавший с орбиты. Об этом сообщил портал Thaiger.

Объект нашли 1 ноября смотрители национального заповедника Хат Ноппхарат Тара — Му Ко Пхи Пхи. Откуда он появился и для чего предназначен, пока неизвестно. Для изучения находки на остров направили исследовательскую группу Таиландского агентства геоинформатики и космических исследований.

Учёные проведут анализ объекта и объявят результаты после завершения экспедиции. Пока власти призывают местных жителей и туристов не приближаться к подобным находкам без необходимости, не трогать их и не пытаться перемещать.