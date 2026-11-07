20 000 мАч, IP69K, встроенный кабель, запальник и камера ночного видения — всего $340. Неубиваемый смартфон Oukitel WP63 вышел в продажу

Смартфон выживальщика

Oukitel запустила продажи нового защищённого смартфона WP63. У него немало особенностей. Например, встроенный электрический запальник, который можно использовать, например, для розжига костра. Также имеется встроенный фонарь с несколькими уровнями яркости, режимами SOS и стробоскопа. Смартфон оснащён динамиком мощностью 3 Вт, а емкость аккумуляторной батареи составляет 20 000 мА·ч.

20 000 мАч, IP69K, встроенный кабель, запальник и камера ночного видения — всего $340. Неубиваемый смартфон Oukitel WP63 вышел в продажу
Источник изображения: Oukitel

Аккумулятор позволяет использовать WP63 в качестве мобильного аккумулятора: устройство поддерживает обратную проводную зарядку мощностью 18 Вт. Кабель USB-C для этого (как и для зарядки самого смартфона) искать не придется — он встроен в корпус.

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Источник изображения: Oukitel

Oukitel WP63 получил 6,67-дюймовый дисплей с частотой обновления 120 Гц и платформу Unisoc T8200 с поддержкой 5G. Объём оперативной памяти составляет 8 ГБ с возможностью виртуального расширения ещё на 16 ГБ, объем встроенной флеш-памяти — 256 ГБ.

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Источник изображения: Oukitel

Основная камера имеет разрешение 64 Мп, предусмотрена камера ночного видения. Разрешение фронтальной камеры — 20 Мп.

Фото 1
Источник изображения: Oukitel

Oukitel WP63 работает под управлением Android 16 и поддерживает NFC, GPS и разблокировку по отпечатку пальца. Корпус защищён от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69K. Также аппарат отвечает требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H.

Фото 1
Источник изображения: Oukitel

Цена новинки $600, но первым покупателям гарантирована щедрая скидка, снижающая стоимость до $340.

Мобильные телефоныOUKITELИсточники:Oukitel

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