Google открыла охоту на ИИ-контент: сервис-детектор доступен всем желающим

Технология позволяет выяснить, связан ли контент с генеративными моделями Google и её партнёров

Компания Google запустила глобальный доступ к SynthID Detector — сервису, который позволяет определить, было ли изображение, видео или аудиозапись создано с помощью искусственного интеллекта. Ранее инструмент тестировали журналисты, специалисты медиасферы и исследователи.

Сервис распознаёт контент с помощью незаметных водяных знаков SynthID, технологии Google, представленной в 2023 году. Её используют модели Nano Banana, Veo и Lyria, а также инструменты Gemini, Flow, ProducerAI и Vids. Поддержку SynthID также заявили OpenAI, Nvidia и Kakao; в будущем к системе должна присоединиться Apple.

SynthID Detector принимает распространённые форматы изображений, видео и аудио, включая JPG, PNG, WEBP, MP4, MOV, MP3, WAV и другие. Проверка доступна на английском языке по всему миру.

Google также встроила проверку SynthID в Gemini и Chrome. По данным компании, связанные с технологией инструменты обрабатывают более 1 млн запросов в сутки. Всего с помощью SynthID уже помечено свыше 180 млрд изображений и видео, а также объём аудиоконтента, эквивалентный 240 тыс. лет записи.