МС-21 — российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — выполнил лишь 115 из 301 сертификационного испытания

А вот SJ-100 гораздо ближе к завершению сертификации

Российский пассажирский самолет SJ-100 выполнил 233 из 294 запланированных сертификационных летных испытаний — летная программа лайнера завершена примерно на 79%. Одновременно продолжаются испытания среднемагистрального МС-21-300. Он выполнил 115 из 301 запланированного испытания, то есть около 38% программы.

МС-21 — российский заменитель Boeing 737 и Airbus A320 — выполнил лишь 115 из 301 сертификационного испытания
Источник изображения: ОАК

Ход сертификации отечественной авиатехники обсудили на заседании в Координационном центре правительства России. Помимо SJ-100 и МС-21, участники встречи рассмотрели подготовку к сертификации регионального Ил-114-300 и широкофюзеляжного Ил-96-300.

SJ-100 — российский ближнемагистральный реактивный пассажирский самолет нового поколения, разработанный «Гражданскими самолетами Сухого», которые с 2020 года входят в структуру ПАО «Яковлев». Лайнер рассчитан максимум на 103 пассажира и оснащен цифровой электродистанционной системой управления fly-by-wire, современной кабиной пилотов и аэродинамическими решениями, призванными повысить эффективность и снизить нагрузку на экипаж. Самолет стал первым российским лайнером, полностью спроектированным с использованием цифровых технологий. Сейчас проект проходит импортозамещение и оснащение отечественными системами и агрегатами. Максимальная взлетная масса SJ-100 составляет 49,45 т, максимальная крейсерская скорость — 0,82 Маха, а размах крыла — до 29,7 м.

МС-21-310 — российский среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, рассчитанный на перевозку от 163 до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка и создан с применением современной аэродинамики, новых двигателей и бортовых систем. Более 30% конструкции приходится на перспективные композиционные материалы, произведенные российскими предприятиями. Самолет также получил увеличенный для своего класса пассажирский салон шириной до 3,81 м, рассчитанный на повышение комфорта пассажиров. Максимальная дальность полета в двухклассной компоновке составляет до 3830 км, крейсерская скорость — 0,82 Маха, максимальная взлетная масса — 85 т. Размах крыла МС-21-310 составляет 35,9 м, длина — 42,25 м, а максимальная коммерческая нагрузка — 21,3 т. МС-21-310 призван заменить в российских авиакомпаниях старые импортные авиалайнеры Boeing 727 и Airbus A320.

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