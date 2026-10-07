Корабль Crew Dragon с Андреем Федяевым отстыковался от МКС

Астронавты провели на орбите почти восемь месяцев

Пилотируемый корабль Crew Dragon с экипажем миссии Crew-12 7 октября в 15:05 по московскому времени отстыковался от Международной космической станции. Об этом сообщили пресс-службы Роскосмоса и SpaceX.

Скриншот видео SpaceX Источник изображения: SpaceX

На борту находится космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также представитель Европейского космического агентства Софи Адено.

Экипаж провёл на орбите почти восемь месяцев. Корабль отправился к МКС 13 февраля 2026 года. За время экспедиции специалисты участвовали в исследованиях, связанных с лечением онкологических заболеваний, восстановлением костной ткани и изучением устойчивых к антибиотикам бактерий.

После расстыковки Crew Dragon проведёт в пути около 27,5 часа. Приводнение запланировано на 8 октября в 18:34 по московскому времени у побережья Калифорнии. После возвращения экипажа на Землю миссия Crew-12 завершится.