МТС обошла «Ростелеком», «Билайн» и «МегаФон» по уровню технологического развития — исследование J’son & Partners

МТС получила самую высокую интегральную оценку технологического развития среди четырех крупнейших групп российских операторов связи по итогам исследования J’son & Partners Consulting. Компания набрала 83% от максимально возможного результата.

Аналитики сравнили операторов по 94 критериям, объединенным в шесть групп. В исследовании учитывались собственные разработки, технологические возможности продуктов для частных клиентов, решения для бизнеса и государства, подготовка специалистов и скорость вывода новых технологий на рынок.

МТС заняла первое место с результатом 83%. Группа «Ростелеком»/T2 получила 70%, «Билайн» — 60%, а «МегаФон» — 54%. При этом в J’son & Partners отмечают, что итоговый балл не отражает всех особенностей технологических стратегий компаний.

Главным преимуществом МТС стала собственная научно-исследовательская деятельность. Компания получила максимальную оценку в категории R&D, учитывающей патенты, зарегистрированные программные разработки и другие результаты интеллектуальной деятельности. По данным исследования, на МТС приходится около 54% патентов среди рассматриваемых операторов, причем особенно заметно патентная активность выросла в 2024–2026 годах. Еще одной сильной стороной компании аналитики назвали потребительские сервисы с использованием искусственного интеллекта.

«Ростелеком»/T2 получили высокие оценки за разработку программного обеспечения, продукты для бизнеса и государства и подготовку IT-специалистов. Группа также лидирует по количеству зарегистрированных в ФИПС программ для ЭВМ.

«Билайн» отличился скоростью вывода новых технологий на рынок, быстро превращая их в функции и сервисы для частных и корпоративных клиентов. «МегаФон» показал сильный результат в корпоративных телекоммуникационных решениях, включая частные мобильные сети, облачную телефонию и другие сервисы для бизнеса.