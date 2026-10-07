На первом этапе платформа доступна пользователям старше 18 лет в США

Достаточно одной идеи: Google запустила Playground для создания игр с помощью ИИ ⁠ 1

Компания Google представила экспериментальную браузерную платформу Playground, которая позволяет создавать простые игры с помощью текстовых запросов. Для работы с сервисом не требуются навыки программирования: пользователь описывает идею, а затем может менять правила, физику, персонажей и окружение, формулируя команды в чате.

Игру можно начать с чистого листа или использовать заготовки. После создания проект доступен для тестирования в браузере, а готовую игру можно оставить приватной, отправить друзьям по ссылке или опубликовать в галерее Playground Explore. В некоторых жанрах предусмотрены таблицы лидеров и многопользовательский режим.

Playground работает на базе моделей Google Gemini, Nano Banana и Lyria, дополненных специализированной системой для генерации игр. Платформа бесплатна, однако подписчики Google One получают увеличенные недельные лимиты на использование токенов.

На первом этапе Playground доступна пользователям старше 18 лет в США. В дальнейшем Google планирует интегрировать сервис с Unity Spark, что позволит переносить созданные проекты в среду Unity и использовать более сложные игровые механики и 3D-графику.