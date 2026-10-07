«Сферум» запустил сервис «Олимпиады» для школьников

В мини-приложении собраны сведения об олимпиадах, условиях участия и сроках регистрации

Команда «Сферум» представила новый сервис «Олимпиады», где школьники, родители и педагоги могут найти информацию о текущих интеллектуальных соревнованиях по различным предметам и направлениям. Сервис доступен во вкладке «Сервисы» образовательного пространства «Сферум» в Max

В мини-приложении собраны сведения об олимпиадах, условиях участия и сроках регистрации. Среди первых доступных мероприятий — Всероссийская олимпиада по искусственному интеллекту от Минпросвещения России, соревнования «Безопасные дороги» и по русскому языку и культуре от Учи.ру, а также «Технокубок» по программированию, организованный МФТИ, МГТУ им. Баумана и VK.

Ранее «Сферум» запустил сервис «Напоминатель» для учебных и административных задач. Педагоги используют его для контроля сроков заполнения журналов и отчетов, сбора согласий, организации совещаний и напоминаний о школьных мероприятиях. Около 10% пользователей применяют сервис для личных напоминаний.

С 2025 года «Сферум» интегрирован в национальный мессенджер Max, где развивает набор сервисов для участников образовательного процесса.