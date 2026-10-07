Новые спутники разместятся на низких орбитах высотой от 326 до 335 км

SpaceX получила разрешение на запуск 15 000 спутников для Starlink Mobile: скорость связи увеличится в 40 раз — до 150 Мбит/с ⁠ 7

Федеральная комиссия по связи США (FCC) одобрила заявку SpaceX на запуск и эксплуатацию до 15 000 спутников нового поколения для Starlink Mobile — системы прямой мобильной связи между спутниками и обычными пользовательскими устройствами. Решение было принято 6 октября, примерно через год после подачи заявки.

Одновременно FCC предоставила SpaceX важное исключение из действующих требований: компания сможет оказывать спутниковые мобильные услуги без обязательного соглашения об аренде частот у наземного сотового оператора. Это создает регуляторную основу для того, чтобы Starlink Mobile мог конкурировать с традиционными мобильными сетями, а не только дополнять их.

Сейчас Starlink Mobile в США работает совместно с T-Mobile под брендом T-Satellite. Для сервиса задействовано около 650 спутников, а скорость передачи данных оценивается примерно в 4 Мбит/с.

Новое поколение системы должно значительно увеличить возможности спутниковой связи. SpaceX заявляет скорость до 150 Мбит/с на одного пользователя — почти в 40 раз выше текущего показателя. Это потенциально приближает прямую спутниковую связь со смартфонами к полноценному мобильному интернету, а не только к передаче сообщений и базовых данных.

Новые спутники разрешено размещать на низких орбитах высотой от 326 до 335 км —значительная часть действующей группировки Starlink работает выше. Снижение высоты сокращает расстояние прохождения радиосигнала и потенциально позволяет уменьшить задержку.

Важным отличием новой системы станет собственный частотный ресурс SpaceX. Разрешение распространяется на ряд диапазонов от 1695 до 2200 МГц, права на которые компания приобретает у EchoStar — материнской структуры мобильного оператора Boost Mobile.

В сентябре 2025 года SpaceX договорилась заплатить около $17 млрд за соответствующий частотный ресурс. FCC одобрила его передачу в мае. Второй этап сделки должен завершиться 30 ноября 2027 года.

Кроме того, аппараты смогут продолжить использование частот в диапазонах 1910–1915 и 1990–1995 МГц — именно эти частоты задействованы в нынешнем T-Satellite. FCC также разрешила использовать новые спутники для предоставления сотовых услуг за пределами США в соответствии с местным регулированием.

SpaceX планирует дополнить орбитальную инфраструктуру недорогими наземными фемтосотами. Они должны увеличить пропускную способность системы в пригородах и городах и потенциально снизить зависимость от традиционной сети крупных базовых станций.

Заявка SpaceX вызвала возражения других спутниковых операторов и экологических организаций. Первые опасаются радиопомех, вторые указывают на дальнейшее увеличение количества ярких искусственных объектов на низкой околоземной орбите и потенциальное влияние на астрономические наблюдения.

Регулятор одобрил не все запросы компании. Решение об использовании SpaceX диапазона 2020–2025 МГц внутри США отложено. Также пока не одобрено запрошенное использование широкого диапазона 1429–2690 МГц для мобильных операций за пределами страны.