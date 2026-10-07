Популярный кроссовер Geely EX5 EM-i получит полный привод в России, названа ориентировочная цена

Полноприводная версия будет заметно дороже моноприводной

Geely планирует расширить российскую линейку — в ней появится полноприводный гибрид EX5 EM-i (на данный момент модель предлагается только в переднеприводном исполнении). По информации «Китайских автомобилей» со ссылкой на источники в дилерском сообществе, новая модификация может поступить в продажу до конца 2026 года.

Популярный кроссовер Geely EX5 EM-i получит полный привод в России, названа ориентировочная цена
Источник изображения: Geely

Сейчас Geely EX5 EM-i оснащается параллельной гибридной силовой установкой на базе бензинового двигателя мощностью 99 л.с., ДВС сочетается с электромотором мощностью 218 л.с. Емкость тяговой батареи составляет 18,4 кВт·ч.

Какие характеристики получит полноприводная версия для российского рынка, пока неизвестно. Ориентиром может служить уже представленная в Австралии модификация EX5 EM-i с приводом на все колеса. В австралийской версии силовую установку дополнили отдельным электромотором мощностью 109 л.с. на задней оси. В результате кроссовер получил электрический полный привод без механической связи между передними и задними колесами.

Дополнительный мотор заметно улучшил динамику: разгон с места до 100 км/ч занимает 6,3 секунды против 8,1 секунды у переднеприводной версии. Кроме того, полноприводный вариант получил дополнительные режимы управляющей электроники для движения в сложных дорожных условиях.

Австралийская версия также оснащается более емкой батареей — 29,8 кВт·ч. Запас хода на чистом электричестве составляет 130 км, а максимальный запас хода составляет 1065 км.

Будут ли российской версии доступны те же аккумулятор и силовая установка, пока не подтверждено. Не исключено, что для российского рынка Geely предложит другую конфигурацию.

Сейчас переднеприводный Geely EX5 EM-i продается в России в единственной комплектации за 3,975 млн рублей. По предварительным оценкам, полноприводная версия может стоить около 4,5–4,7 млн рублей.

Вчера заместитель генерального директора Geely Motors в России Алексей Марков сообщил, что в текущем году компания планирует продать в России не 50-55 тыс. автомобилей, а около 70 тыс. И способствует этому спрос на гибриды и электромобили, то есть речь идет как раз о Geely EX5 и Geely EX5 EM-i.

 

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