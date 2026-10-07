SpaceX хочет закупить чипы Nvidia ещё на $40 млрд

SpaceX ведет переговоры о привлечении около $40 млрд долгового финансирования. Предполагается, что примерно $10 млрд составят банковские кредиты, еще $30 млрд компания планирует получить через облигации инвестиционного уровня. Сделку, которую может возглавить Apollo Global Management, рассчитывают завершить в 2027 году, однако переговоры пока находятся на ранней стадии и могут завершиться без заключения соглашения. После появления информации акции SpaceX в ходе внебиржевых торгов снижались на 1,83%.

Основная цель финансирования — закупка ускорителей Nvidia для масштабирования вычислительной инфраструктуры. При этом столь крупный объем заемных средств может существенно увеличить финансовую нагрузку SpaceX и потребность компании в капитале, что вызывает вопросы относительно будущего денежного потока и сроков окупаемости инвестиций в ИИ-инфраструктуру. В августе также сообщалось об эксклюзивном соглашении SpaceX с Nvidia по использованию чипов с архитектурой Blackwell для строительства космических дата-центров.

Новая долговая программа станет уже второй масштабной операцией SpaceX за несколько месяцев. 11 июня компания провела крупнейшее в истории IPO, привлекла $75 млрд и получила оценку около $1,77 трлн.