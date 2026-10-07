Ракета Falcon 9 не взлетела: SpaceX отменила миссию в последний момент ⁠ 1

SpaceX перенесла на 8 октября 2026 года запуск Falcon 9 с 21 спутником SDA Tranche 1 Data Transport. Это уже второй перенос запуска на текущей неделе.

Ранее компания автоматически прервала процедуру запуска непосредственно перед моментом T-0. После остановки старта специалисты SpaceX проверили ракету и полезную нагрузку — оба комплекса находятся в исправном состоянии.

Старт запланирован с базы Космических сил США Ванденберг. Аппараты войдут в состав четвертой орбитальной плоскости спутниковой группировки Tranche 1, создаваемой Агентством космического развития США (SDA).

В рамках миссии будет задействована первая ступень Falcon 9, которая отправится в космос уже в шестой раз.

После выведения спутников на низкую околоземную орбиту ступень должна выполнить посадку на наземную площадку LZ-4.