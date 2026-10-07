Ждать не придётся ни дня: GTA VI можно будет поиграть на ПК в день консольного релиза, по данным The Verge

Xbox получила эксклюзивные права на потоковый стриминг Grand Theft Auto VI через сервис Xbox Cloud Gaming.

Об этом сообщает The Verge. Если условия сделки останутся в силе, владельцы ПК смогут легально играть в GTA VI сразу после релиза без покупки Xbox Series X/S или PS5. При этом Rockstar Games пока не анонсировала отдельную версию игры для ПК.

Конкретные условия соглашения между Microsoft и Rockstar пока не раскрываются. Неизвестно и то, на какой срок Xbox получит эксклюзивные права на облачный стриминг GTA VI. Таким образом, пока нельзя определить, как долго пользователи ПК будут зависеть от Xbox Cloud Gaming для запуска игры без консоли.

Сделка появилась на фоне недавних изменений в работе облачного сервиса Microsoft. В сентябре компания объявила об ограничениях продолжительности облачной игры для подписчиков Game Pass, которые вступят в силу в ноябре — в месяц выхода GTA VI. Не исключено, что подготовка Xbox Cloud Gaming к релизу одной из самых ожидаемых игр стала одной из причин пересмотра условий работы сервиса.