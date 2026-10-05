6 октября Юпитер исчезнет за Луной

Перед рассветом тонкий серп Луны пройдет прямо перед газовым гигантом, ненадолго закрыв Юпитер от наблюдателей

Наука и космос

Утром 6 октября Юпитер на некоторое время скроется за Луной. Перед рассветом в восточной части неба появится тонкий убывающий серп, освещенный примерно на 20%. По мере подъема над горизонтом Луна будет приближаться к яркому Юпитеру, после чего ее светлый край постепенно закроет планету. Наблюдать покрытие смогут жители восточных и центральных районов США, а также прилегающих областей юга Канады.

Юпитер вновь появится примерно через час, выйдя из-за темного края лунного диска, который будет слегка подсвечен отраженным от Земли светом. В отличие от звезды, исчезающей практически мгновенно, покрытие Юпитера продлится около минуты: видимый диск планеты примерно в 58 раз меньше лунного. Такое движение позволяет наблюдать, как Луна закрывает газовый гигант своим краем.

6 октября Юпитер исчезнет за Луной
Источник изображения // Starry Night Pro 8/Joe Rao

Для наблюдения за исчезновением Юпитера лучше использовать бинокль или телескоп — через оптику момент покрытия будет гораздо заметнее. Повторное появление планеты из-за Луны можно будет увидеть и невооруженным глазом. Начинать наблюдения рекомендуется заранее, поскольку Луна и Юпитер поднимутся над горизонтом примерно в 2:30 по местному времени, еще до рассвета.

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