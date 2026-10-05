На Земле произошла магнитная буря

Геомагнитное возмущение связано с несколькими небольшими выбросами плазмы с Солнца и воздействием корональной дыры

4 октября на Земле зафиксирована прогнозируемая магнитная буря. По данным Института прикладной геофизики, возмущенность магнитного поля достигла уровня G1.

О предстоящем ухудшении геомагнитной обстановки ранее предупреждал Сергей Богачев, заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН. По его словам, причиной возмущений станет совокупное воздействие нескольких небольших выбросов солнечной плазмы и корональной дыры.

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Ожидается, что геомагнитная активность в ближайшее время может сопровождаться новыми возмущениями.