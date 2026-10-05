Чистый экран без вырезов, 16 ГБ ОЗУ, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6: RedMagic 12 Pro+ превзошёл все достижения в Geekbench 7

Игровой флагманJ показал 3677 баллов в одноядерном и 12679 баллов в многоядерном тестах, превысив официальные ориентиры Qualcomm

RedMagic 12 Pro+ протестировали в Geekbench 7, где он продемонстрировал самый высокий результат среди смартфонов на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 на данный момент.

Аппарат получил 3677 баллов в одноядерном тесте и 12679 баллов в многоядерном. Это выше заявленных Qualcomm показателей примерно в 3600 и 12300–12500 баллов соответственно. Официальная презентация смартфона состоится 15 октября.

Предыдущие результаты были заметно ниже. Ранее тот же смартфон набрал в однопоточном режиме 2424 балла, в многопоточном — 11 183 балла. Xiaomi 18 Pro Max в Geekbench 7 набрал 3582 и 12247 баллов, а OnePlus 16 позднее показал 3492 и 11950 баллов.

Таким образом, RedMagic 12 Pro+ обошел обоих конкурентов примерно на 1% в одноядерном тесте и на 2–3% в многоядерном. При этом речь идет о предрелизном экземпляре, поэтому характеристики серийных устройств могут отличаться.

Вероятной причиной лидерства может быть система охлаждения, которой RedMagic традиционно уделяет особое внимание из-за игровой направленности своих смартфонов. Компания уже анонсировала новые технологии охлаждения для RedMagic 12 Pro+, но пока не раскрыла их принцип работы. Более эффективный отвод тепла позволяет процессору дольше удерживать высокие частоты, поэтому результат смартфона может находиться ближе к реальному пределу возможностей Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, чем показатели обычных устройств на этой платформе.