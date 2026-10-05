Ключ на старт: ракета для запуска миссии Tranche 1 установлена в вертикальное положение

SpaceX готовит Falcon 9 к запуску четвертой миссии Tranche 1 для Агентства космического развития США (SDA).

Ракета уже установлена в вертикальном положении на стартовом комплексе SLC-4E базы Ванденберг в Калифорнии. Это четвертый из девяти запусков Falcon 9 в рамках программы SDA Tranche 1.

В ходе миссии ракета выведет на низкую околоземную орбиту 21 спутник, которые сформируют четвертую орбитальную плоскость распределенной спутниковой группировки SDA. Аппараты станут частью Proliferated Warfighter Space Architecture — сетевой системы спутников с оптическими каналами связи.

Для первой ступени Falcon 9 предстоящий запуск станет шестым. Ранее этот ускоритель использовался для миссии NROL-179, запуска SDA-T1TL-E и трех миссий Starlink. После разделения ступень должна совершить посадку на площадке LZ-4 на базе Ванденберг. Жители округов Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо и Вентура при определенных погодных условиях могут услышать один или несколько звуковых ударов во время возвращения ступени.