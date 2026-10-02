GeForce RTX 5090 в США начали продавать по паспорту

И покупать можно только один раз в месяц

Американская сеть магазинов электроники Micro Center ввела новые ограничения на продажу флагманской GeForce RTX 5090. Теперь один покупатель может приобрести не более одной такой видеокарты в течение 30 дней. При покупке необходимо предъявить удостоверение личности с фотографией.

Как сообщает VideoCardz, соответствующие уведомления появились в магазинах Micro Center. Ограничение распространяется на RTX 5090 независимо от производителя и конкретной модели. Если покупатель попытается приобрести больше одной видеокарты за 30 дней, заказы могут быть отменены.

Micro Center также запретил покупать RTX 5090 для последующей перепродажи. Компания оставляет за собой право отменить заказ или отказать в продаже, если сочтет, что видеокарта приобретается с такой целью.

Правила действуют и для онлайн-заказов с самовывозом. Получить видеокарту должен именно человек, на имя которого оформлена покупка, предъявив действительное удостоверение личности.

При этом RTX 5090 пока еще не стала дефицитом. По данным источника, видеокарты есть в наличии в американских магазинах Micro Center, однако спрос на них по-прежнему высокий. Флагман Nvidia интересен не только геймерам, но и пользователям, работающим с искусственным интеллектом, благодаря 32 ГБ памяти GDDR7.

Ограничения связаны с высоким спросом и большой разницей между рекомендованной и реальной стоимостью видеокарты. Это создает возможности для перекупщиков, с которыми Micro Center пытается бороться новыми правилами.