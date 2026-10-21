«Считаю ли я это хорошей идеей?». SpaceX и Tesla уже не скрывают, что обсуждают слияние

Илон Маск ответил на вопрос о потенциальном слиянии его компаний SpaceX и Tesla, слухи о котором ходят последний год.

Он заявил следующее: «И Tesla, и SpaceX сформировали специальные комитеты по просьбе акционеров. Поскольку я являюсь заинтересованной стороной, я не могу участвовать в этих обсуждениях. Я не думаю, что мы должны считать слияние неизбежным. Считаю ли я это хорошей идеей? Да. Но в конечном итоге акционеры должны поддержать это».