При этом инвесторам компания представляет вложения в ИИ как потенциально прибыльное направление

«Эксперимент, который может провалиться». В успехе гигантских дата-центров не уверены в самой компании Цукерберга

Meta* в отчетности для налоговых органов США описывает создаваемые для искусственного интеллекта дата-центры как «масштабный эксперимент, который может провалиться».

При этом инвесторам компания представляет вложения в ИИ как потенциально прибыльное направление. Как пишет The New York Times со ссылкой на источники и документы, такой подход может позволить корпорации претендовать на многомиллиардные налоговые льготы, предусмотренные для научно-исследовательских и экспериментальных проектов.

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По данным издания, в 2025 году сумма соответствующих налоговых льгот Meta* составила почти $4 млрд против $2 млрд годом ранее. При этом внутренние бухгалтеры компании, как утверждается, признают, что выбранная стратегия основана на неоднозначной с юридической точки зрения позиции. В самой Meta* также понимают, что Налоговая служба США может оспорить право корпорации на часть льгот и потребовать их отмены.

Налоговые вычеты на исследования используют и другие крупнейшие технологические компании. Apple, Amazon, Alphabet и Microsoft, по данным The New York Times, ежегодно заявляют о налоговых льготах на исследования в размере более $1 млрд каждая.