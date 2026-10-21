Проблемы затронули Revolut, Lloyds и HSBC, а также сайты Royal Mail и Rightmove

Блэкаут в дата-центре Google парализовал работу банков и онлайн-сервисов в Великобритании

Сбой электропитания в дата-центре Google Cloud в районе Лондона вызвал масштабные перебои в работе онлайн-сервисов во вторник, 20 октября. Компания сообщила о проблемах в европейском регионе europe-west2, где наблюдались повышенное количество ошибок и периодические сетевые сбои. Инцидент начался в 06:08 по Гринвичу.

Последствия затронули финансовые организации. Клиенты Revolut столкнулись с перебоями при снятии наличных в банкоматах, банковских переводах и пополнении карт. О проблемах с мобильным приложением и интернет-банкингом также сообщили Lloyds и HSBC. Кроме того, сервис отслеживания сбоев Downdetector зафиксировал сотни жалоб на работу других компаний, включая сайт недвижимости Rightmove и почтовую службу Royal Mail.

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Позднее Google заявила, что последствия сбоя удалось устранить для большинства клиентов, однако небольшое число пользователей продолжало испытывать трудности. В Revolut сообщили, что работают над восстановлением сервисов, и заверили клиентов в сохранности их денег и данных.

HSBC также подтвердил наличие проблем и заявил, что продолжит следить за ситуацией.