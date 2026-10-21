Цены ниже, чем в Китае: Маск ищет поставщиков для гигантского завода Terafab по всей Южной Корее

Проект Terafab Илона Маска расширяет поиск поставщиков оборудования и материалов для производства полупроводников в Южной Корее. При этом Tesla и SpaceX, как утверждается, не закупают компоненты у китайских поставщиков и стремятся получить цены даже ниже, чем в Китае.

Как сообщает TheElec, Tesla и SpaceX ведут переговоры практически со всеми местными компаниями, способными поставлять необходимые компоненты — от трубопроводной арматуры до технологических материалов и деталей для тестирования микросхем. На выставке SEMICON West в Сан-Франциско представители проекта посетили около десяти южнокорейских стендов, включая ENF Technology, Dongjin Semichem, Hanmi Semiconductor, Unisem и MiCo. Несколько компаний уже подписали соглашения о неразглашении информации.

Hanmi Semiconductor обсуждает поставки установок термокомпрессионного соединения чипов, а HPSP согласилась предоставить оборудование для высоконапорного водородного отжига исследовательской линии. Подразделение MiCo под названием Komico подписало трёхстороннее соглашение о конфиденциальности с Tesla и SpaceX, а ISC уже обменивается с проектом образцами резиновых тестовых разъёмов. По данным публикации, Lam Research и Applied Materials также сформировали специальные команды для работы с Terafab, а Fujifilm регулярно обсуждает с заказчиками поставки суспензий, фоторезистов и травителей.

Маск рассчитывает создать предприятие мощностью до миллиона запускаемых в производство кремниевых пластин в месяц в течение десяти лет. Первоначальные инвестиции оцениваются в 16,8 млрд долларов, а число рабочих мест должно превысить 3000.