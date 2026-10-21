В будущем всё будут измерять ваттами и тоннами

Илон Маск рассказал, каким видит будущее: обычная валюта потеряет значение, ИИ и роботы будут делать всё за людей ⁠ 7

Илон Маск ответил на вопрос, каким будет будущее, заявив, что в будущем с изобилием товаров и услуг привычные деньги могут потерять значение.

Вместо денежных сумм люди будут ориентироваться на физические величины, включая мощность в ваттах, массу в тоннах и количество энергии.

По мнению Маска, развитие искусственного интеллекта и робототехники позволит многократно увеличить производственные возможности. Машины смогут выпускать товары и выполнять задачи в масштабах, значительно превосходящих нынешние возможности мировой экономики. В результате удовлетворение базовых человеческих потребностей может стать намного проще, а привычные представления о стоимости и дефиците ресурсов — измениться.

Он заявил, что в мире не будет ничего, что люди смогут делать лучше, чем ИИ и роботы, при этом любой человек сможет иметь любые товары и услуги, которые захочет.