SpaceX и Tesla начнут выпуск чипов в мае-июне 2027, а Terafab заработает в 2028-м

Илон Маск рассчитывает запустить серийное производство микросхем на гигантском предприятии Terafab в третьем квартале 2028 года. При этом он не исключил перенос на четвёртый квартал.

Совместный проект SpaceX и Tesla должен обеспечить компании собственные мощности по выпуску полупроводников. Маск назвал предложенный график чрезвычайно агрессивным и подчеркнул, что пока нельзя гарантировать его соблюдение.

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Первый функциональный тестовый чип планируют изготовить примерно в мае или июне 2027 года на исследовательском предприятии в Остине, расположенном рядом с заводом Giga Texas. Для начального этапа выбрали микросхему на базе SRAM — статической оперативной памяти, которая широко применяется при проверке конструкций и отладке технологических процессов. Получение такого образца позволит оценить работоспособность производственной цепочки до перехода к массовому выпуску.

Отвечая на вопрос о заказах EUV-оборудования у нидерландской ASML, Маск не стал прямо подтверждать наличие таких заказов. Вместо этого он поблагодарил компанию и других поставщиков за помощь в ускорении поставок оборудования.

Ранее сообщалось, что Terafab Илона Маска расширяет поиск поставщиков оборудования и материалов для производства полупроводников в Южной Корее. При этом Tesla и SpaceX, как утверждается, не закупают компоненты у китайских поставщиков и стремятся получить цены даже ниже, чем в Китае.