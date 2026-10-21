Производство оборудования нарастили в 4 раза в 2026 году

Starlink уже в каждом четвёртом самолёте, такие борты пользуются большей популярностью

SpaceX заключила соглашения об оснащении спутниковым интернетом Starlink примерно 12 000 самолётов — это около четверти мирового парка доступных коммерческих самолетов, не считая бизнес-джеты, грузовые суда и легкую авиацию.

Компания продолжает расширять сотрудничество с новыми и действующими заказчиками. Договорённости уже достигнуты с тремя из четырёх крупнейших авиаперевозчиков США, а также с растущим числом ведущих международных авиакомпаний.

Источник изображения: Изображение сгенерировано в Grok

В течение последнего квартала первые самолёты с оборудованием Starlink выполнили рейсы у Lufthansa, Swiss, Copa Airlines, Korean Air, Austrian Airlines и Asiana Airlines.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, SpaceX с начала года увеличила темпы производства авиационных комплектов в четыре раза. До конца 2026 года компания рассчитывает нарастить выпуск ещё вдвое. Это позволит ускорить оснащение воздушных судов и расширить географию доступного спутникового интернета на борту.

По данным SpaceX, подключение к Starlink становится одним из факторов, влияющих на выбор авиакомпании пассажирами. Высокоскоростной интернет востребован как деловыми путешественниками, которым необходим постоянный доступ к рабочим сервисам, так и обычными пассажирами. Компания также утверждает, что самолёты с её системой связи демонстрируют более высокую заполняемость.