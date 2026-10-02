Представлен совершенно новый Hyundai Tucson: 25 600 светодиодов, 292 л.с. и 17-дюймовый экран в салоне

Кроссовер получил систему Smart Terrain Assist, которая предупреждает о риске застревания (например, в грязи)

Hyundai полноценно представила в Нью-Йорке кроссовер Tucson нового поколения. До этого был раскрыт лишь дизайн машины, а сейчас опубликованы все технические подробности, в том числе раскрыты силовые установки.

Дизайн нового Tucson выполнен в фирменной стилистике Art of Steel («Искусство стали»). Кроссовер получил более строгие линии кузова, подчеркнутые колесные арки и новую светотехнику H-Edge. Светодиодные фары входят в стандартную комплектацию, а за доплату доступна система Micro Pixel Lighting с 25 600 светодиодными пикселями, способными создавать различные световые рисунки и приветственные анимации.

Tucson стал крупнее предыдущей модели. Длина увеличилась на 60 мм и достигла 4700 мм, ширина выросла до 1905 мм, а высота — до 1685 мм. Колесную базу увеличили на 30 мм, до 2785 мм. Кроме того, двери теперь открываются на 83 градуса вместо прежних 73.

В США базовый Tucson будет оснащаться 1,6-литровым турбомотором мощностью 187 л.с. и восьмиступенчатым «автоматом». Заявленный расход топлива начинается с 8,4 л/100 км.

Гибридный Tucson HEV получил тот же 1,6-литровый двигатель в сочетании с электромотором и батареей на 1,49 кВт·ч. Суммарная мощность установки составляет 236 л.с., а расход топлива — от 5,6 л/100 км. Для гибрида доступны передний и полный привод.

Самой мощной версией стал подзаряжаемый гибрид PHEV мощностью 292 л.с. Он оснащен батареей емкостью 17,1 кВт·ч и способен проехать около 80 км только на электричестве. Разгон до 96,6 км/ч занимает 7,9 секунды.

Салон полностью переработали. Перед водителем установлена 9,9-дюймовая цифровая приборная панель, селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку. При этом Hyundai сохранила физические кнопки для управления климатом и аудиосистемой.

Главным технологическим новшеством стала мультимедийная система Pleos Connect на базе Android Automotive OS. В зависимости от комплектации она сочетается с экраном диагональю 12,9 или 17 дюймов, поддерживает сторонние приложения и обновления «по воздуху». Управлять некоторыми функциями можно жестами, а голосовой помощник Gleo AI умеет распознавать разговорную речь и учитывать контекст команд. Также в числе опций трехзонный климат-контроль, массаж передних кресел и две беспроводные зарядки мощностью 15 Вт.

Tucson получил систему Smart Terrain Assist, которая оценивает сцепление колес с поверхностью и предупреждает о риске застревания. Target Speed Control позволяет поддерживать скорость от 2 до 25 км/ч. Также появилась специальная особо внедорожная версия XRT Pro.