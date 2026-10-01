Уходит эпоха: Microsoft отключит «скины» в старом Windows Media Player

«Скины» появились еще в Windows Media Player 7 в 2000 году

Компания Microsoft объявила о прекращении поддержки скинов-оболочек в Windows Media Player Legacy на Windows 11. Изменение вступит в силу 10 ноября 2026 года для Windows 11 версии 24H2 и более новых выпусков, включая 26H2.

Сам плеер при этом не исчезнет из системы — перестанут работать только пользовательские оболочки. «Скины» появились еще в Windows Media Player 7 в 2000 году и позволяли полностью менять внешний вид приложения. Пользователи могли создавать интерфейсы, посвященные фильмам, играм, музыкантам и другим темам. В свое время Microsoft даже выпустила набор инструментов для переноса оболочек из Winamp.

Теперь компания постепенно переводит пользователей на современный Media Player. Ранее в Legacy-версии начали отключать отдельные возможности, включая устаревшие DRM-сервисы и некоторые функции субтитров. Тем временем Microsoft продолжает обновлять современный плеер, окончательное закрытие поддержки скинов станет еще одним шагом к отказу от классического Windows Media Player.