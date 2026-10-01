Новое поколение игровых процессоров Ryzen Z3, возможно, не принесёт существенного прироста производительности

Потому что не будет перехода на новую архитектуру

Следующее поколение игровых процессоров AMD Ryzen для портативных консолей может не принести существенный прирост производительности. Согласно свежим данным, линейка Ryzen Z3 будет опираться на мобильную линейку Medusa Point и нести до 12 блоков CU в своём графическом ядре.

В основе новых процессоров будут лежать CPU-ядра Zen 6 и GPU на архитектуре RDNA 4m. Конфигурация при этом будет отличаться от обычных Ryzen AI.

12 блоков CU в рамках архитектуры RDNA 4m содержат в себе 768 потоковых процессоров. Для сравнения, Radeon 890M на архитектуре RDNA 3.5 содержит 1024 потоковых процессоров. Проблема в том, что RDNA 4m — это не какая-то версия RDNA 4, а доработанная архитектура RDNA 3.5. Вероятно, доработки обеспечат какой-то прирост производительности, однако не факт, что это позволит нивелировать уменьшенное количество вычислительных блоков.

Учитывая, что Intel со своим ядром Arc B390 существенно обогнала актуальные решения Radeon 800m, не исключено, что AMD без действительно новой архитектуры не сможет вернуть себе лидерство.