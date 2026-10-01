Раскрыта протяжённость будущей ВСМ Москва — Минск

Добраться от одной столицы до другой можно будет за три часа

Министр транспорта РФ Андрей Никитин рассказал, какой будет протяжённость будущей высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Минск. По его словам, она составит около 700 км, а время в пути между городами займёт около трёх часов. Никитин добавил, что РЖД уже начинает работу по предварительному техническому обоснованию ВСМ Москва — Минск: необходимо выстроить технологическое и проектное партнерство с Белоруссией, а затем будут обсуждаться подрядчики.

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Министерство транспорта РФ уже прогнозирует пассажиропоток ВСМ Москва — Минск: предполагается, что он может составить до 5,8 млн человек в год. По словам главы Минтранса Андрея Никитина, это достойный пассажиропоток, который позволит сделать экономически оправданный проект.

Всего в России планируют построить 5 линий ВСМ: из Москвы в Санкт-Петербург (эти работы уже ведутся), Москва — Минск, Екатеринбург через Казань, а также линии до Адлера и Рязани. Планируемая протяжённость российской сети ВСМ до 2050 года превысит 4 500 км.