Эта игра уничтожает любую видеокарту, но апскейлеры спасают ситуацию. Опубликованы тесты производительности Gears of War: E-Day

Игра Gears of War: E-Day, которая является одним из крупнейших консольных эксклюзивов Xbox последних лет, выходит 6 октября, но уже сегодня были опубликованы обзоры, включая оценивающие производительность. И с производительностью всё достаточно плохо.

Достаточно сказать, что ни одна видеокарта не способна обеспечить 100 к/с при максимальных настройках без апскейлеров хотя бы в Full HD. Даже RTX 5090 выдаёт 99 к/с. С повышением разрешения до 1440р и до 4К показатель падает соответственно до 77 к/с и 47 к/с. Да, в 4К ни одна видеокарта не способна выдать даже 50 к/с. Более того, если убрать за скобки RTX 5090, то даже 40 к/с не по силам ни одной карте.

Стоит, правда, сразу отметить, что всё это получено на графическом пресете Ludicrous, который стоит выше Ultra и уже включает трассировку лучей с максимальными параметрами (она в целом неотключаемая). Относительно Ultra в этом режиме производительность падает сразу на треть. С другой стороны, отдельно можно активировать технологию Mega Geometry и потерять ещё 5% производительности. Правда, для её активации нужна видеокарта GeForce RTX минимум с 12 ГБ памяти.

Так или иначе, просто нужно держать в голове, что режим Ultra позволяет существенно повысить производительность относительно Ludicrous. В целом, как можно видеть на диаграммах, Ludicrous без апскейлеров имеет смысл только для владельцев топовых видеокарт, и то в 1080р или 1440р.

Но зато апскейлеры позволяют очень существенно улучшить ситуацию. Даже режим качества обеспечивает прирост на 50-60% и более, а баланс повышает показатели на 70-100%. То есть в этом случае даже в режиме Ludicrous поиграть смогут уже не только владельцы топовых карт. К примеру, RTX 5070 Ti в 1440р без DLSS выдаёт лишь 47 к/с, а с апскейлером в зависимости от режима от 75 до 95 к/с, что уже более чем играбельно.

В целом авторы обзора говорят, что игра выглядит хорошо, а порой просто превосходно. Но даже на фоне других игр на основе Unreal Engine 5 она выделяется чудовищной ресурсоёмкостью. Без апскейлеров с максимальными настройками графики игра фактически недоступна абсолютному большинству геймеров. При разрешении 1080p только семь моделей видеокарт обеспечивают более 60 к/с, а уже в 1440р вообще одна, которая сейчас стоит 6000 долларов и более. Зато апскейлеры работают отлично и позволяют отчасти решить проблему. Более того, разница в качестве графики между самыми низкими и самыми высокими настройками зачастую не особо велика.