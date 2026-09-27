Microsoft назвала срок окончания поддержки Internet Explorer в Edge

Режим IE Mode останется доступен как минимум до конца 2029 года, после чего компания планирует окончательно закрыть последний способ запуска старого движка Internet Explorer в современных версиях Windows

Microsoft предупредила системных администраторов, что организациям, которые всё ещё используют приложения, рассчитанные на Internet Explorer, пора планировать переход на современные решения. Компания обещает объявить точную дату окончания поддержки минимум за год до отключения режима.

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IE Mode встроен в браузер Edge и позволяет открывать старые сайты и приложения с помощью движка Trident, использовавшегося в Internet Explorer 11, тогда как сам Edge работает на Chromium.

Microsoft начала предупреждать о будущем отказе от режима ещё в 2021 году.

Сам Internet Explorer 11 был официально выведен из эксплуатации в июне 2022 года после 26 лет существования. IE Mode стал его последним крупным «воплощением» в современных версиях Windows — теперь и оно получило дату окончания.