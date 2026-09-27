NASA выбрало систему питания для 15 астронавтов на Марсе

Победившая концепция должна сочетать выращивание растений, ферментацию, производство грибов и переработку питательных веществ, чтобы экипаж мог получать до половины рациона непосредственно на Марсе

NASA подвело итоги конкурса Deep Space Food Challenge: Mars to Table, посвящённого созданию полноценной системы питания для будущих марсианских экспедиций. Первое место и $300 000 получила Чиньер Укедже из Филадельфии за концепцию Adaptive Nourishment Infrastructure (ANI). Всего агентство рассмотрело 113 заявок из 33 стран и 28 американских штатов и выбрало 5 победителей, разделивших $650 000 призовых.

Конкурс моделировал необычно жёсткие условия: система должна обеспечивать экипаж из 15 астронавтов на протяжении 500 марсианских суток — примерно 513 земных дней. Участникам требовалось спроектировать не отдельный прибор или способ выращивания еды, а целую инфраструктуру, способную работать при ограниченном запасе воды, энергии, оборудования и времени экипажа. В проект входили схема системы, план питания, описание её работы и демонстрационное видео.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Концепция ANI объединяет сельское хозяйство в контролируемой среде, ферментацию, выращивание грибов и замкнутую переработку питательных веществ с помощью биореакторов. Небольшой запас продуктов с Земли должен дополнять производимую на месте пищу, причём система рассчитана на получение 50% всего рациона непосредственно вдали от Земли. Автор также предусмотрела ежедневное приготовление свежих блюд и возможность продолжать работу при перебоях с электричеством, водой, оборудованием или доступным временем экипажа.

Второе место и $200 000 получила компания Cislune из Калифорнии с системой Fresh, Ferment, Reserve. Она предполагает выращивание специально отобранных культур, переработку части урожая в привычные продукты и использование защищённого запаса привезённой с Земли еды на случай неурожая, перебоев с ресурсами или брака отдельных партий. Ещё 3 команды получили по $50 000 за отдельные аспекты своих проектов — выращивание и переработку продуктов, моделирование марсианской миссии и человекоориентированное проектирование. Отдельно NASA отметило международную команду Astrofood из Бельгии.

Сейчас питание астронавтов в основном готовят, упаковывают и отправляют на МКС с Земли. Для Марса такая схема становится гораздо сложнее: только перелёт в одну сторону займёт не менее 9 месяцев, а хранение большого запаса готовой еды означает дополнительную массу и проблемы с сохранностью продуктов. Поэтому NASA рассматривает производство части рациона непосредственно на месте как один из элементов будущей инфраструктуры длительных марсианских миссий.

Конкурс Mars to Table стал продолжением проводившегося с 2021 по 2024 год совместно с Канадским космическим агентством Deep Space Food Challenge, в котором участники разрабатывали отдельные технологии производства пищи.