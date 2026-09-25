Вайб на максималках: HMD представила Vibe2 Pro с батареей 6000 мА·ч

С камерой Sony и стандартным разъемом для наушников

HMD раскрыла основные характеристики смартфона Vibe2 Pro и подтвердила, что его официальная презентация состоится в Индии 29 сентября. Новинка получит аккумулятор емкостью 6000 и Android 16 сразу из коробки.

В основе смартфона — SoC MediaTek Dimensity 6400. Покупателям предложат конфигурации с объемом памяти до 8 ГБ ОЗУ и до 128 ГБ флеш-памяти.

«Фишкой» Vibe2 Pro станет аккумулятор емкостью 6000 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 33 Вт. При этом HMD сохранила 3,5-мм аудиоразъем для проводных наушников.

Основная камера — с датчиками разрешением 64 (Sony IMX682) и 2 мегапикселя. Разрешение фронтальной — 13 Мп.

На старте Vibe2 Pro выйдет в трех цветах. Цену и остальные параметры HMD объявит 29 сентября.