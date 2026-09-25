Российские спутники создали карту содержания озона в атмосфере Земли

Спутники «Ионосфера-М» №3 и №4 измеряют озон и диоксид азота с помощью спектрометров

Российские гелиогеофизические спутники «Ионосфера-М» №3 и №4 получили данные для создания предварительной карты общего содержания озона в атмосфере Земли. Для наблюдений используются приборы «Озонометр ТМ», измеряющие концентрацию озона и диоксида азота — одного из показателей загрязнения атмосферы.

Полученная карта показывает различия в распределении озона по широтам. В тропических регионах его общее содержание ниже, чем в средних и высоких широтах, включая значительную часть территории России. При этом озон активно формируется в тропической стратосфере под воздействием солнечного излучения, после чего атмосферная циркуляция переносит его к более высоким широтам, где происходит накопление.

Такие наблюдения имеют практическое значение, поскольку количество озона связано с уровнем ультрафиолетового излучения, достигающего поверхности Земли.

«Ионосфера-М» входит в состав космического комплекса «Ионозонд», предназначенного для мониторинга гелиогеофизической обстановки, включая состояние ионосферы и активность Солнца.