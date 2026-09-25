«Космическая связь»: к 2030 году новые российские самолеты могут получить штатный спутниковый интернет

Массовое появление интернета на борту российских пассажирских самолетов ожидается к 2030 году. Распространение услуги планируют связать с началом эксплуатации новых отечественных лайнеров, сообщил генеральный директор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин на конференции Satcomrus-2026. Об этом пишет ТАСС.

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«Наш прогноз, что это начнет повсеместно внедряться по факту запуска в строй самолетов российского производства. Наш прогноз — к 2030 году должно начаться массовое внедрение интернета на борту отечественных воздушных судов», — сказал Волин.

На данный момент полноценный спутниковый интернет в российских авиакомпаниях практически отсутствует. Основная причина — большинство самолетов оснащено оборудованием, рассчитанным на работу с иностранными спутниковыми операторами, многие из которых больше не работают на российском рынке. Переоборудование существующего иностранного авиапарка под новую инфраструктуру считается сложным и дорогостоящим. Поэтому более реалистичным вариантом называют установку оборудования для спутниковой связи непосредственно на этапе производства новых российских воздушных судов.

По словам Волина, именно с обновлением авиапарка должно начаться массовое внедрение бортового интернета. Новые самолеты предполагается изначально адаптировать для работы с отечественной спутниковой инфраструктурой.

Потенциальная аудитория услуги уже сегодня весьма велика. По данным «Космической связи», около тысячи самолетов ежедневно перевозят по России порядка 300 тысяч пассажиров, большинство из которых во время полета остается без доступа к сети.

В компании считают, что наличие интернета постепенно становится стандартом гражданской авиации. Без такой услуги российским перевозчикам будет сложнее конкурировать с зарубежными авиакомпаниями, где подключение к сети уже становится привычной частью сервиса.