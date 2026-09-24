Названы самые популярные электромобили в Москве

Эксперты «Авито Авто» совместно с Дептрансом Москвы проанализировали, как меняется рынок и городская инфраструктура для электромобилей и гибридов в столице. В январе–августе 2026 года интерес москвичей к подержанным электромобилям и гибридам увеличился на 26,6% год к году. При этом доля новых машин с электрическими и гибридными силовыми установками в предложении сохраняется на уровне 10–12%, а на вторичном рынке составляет около 3%.

Среди новых автомобилей чаще всего пользователи интересовались Zeekr 9X, Lynk & Co 900, Geely EX5 EM-i, GAC S7 и Zeekr 8X. В сегменте машин с пробегом лидировали Li Auto L9 и L7, Toyota Camry, Zeekr 9X и Voyah Free.

Общероссийская динамика также остается положительной. За восемь месяцев спрос на новые электромобили и гибриды вырос на 14%, а на подержанные — на 47%. В числе наиболее востребованных новых моделей оказались Evolute i-Space, Voyah Free, Geely EX5 EM-i, Evolute i-JOY и Exlantix ET. На вторичном рынке чаще выбирали Toyota Camry, Voyah Free, Nissan Leaf, Li Auto L9 и Toyota Prius.

Рост рынка сопровождается расширением зарядной инфраструктуры. В Москве уже работает около 11 тыс. зарядных станций, а к 2030 году их число планируется увеличить до 30 тыс. Параллельно развивается локальное производство: на заводе «Москвич» выпускаются электромобили «Атом» и UMO 5, а в 2027 году предприятие планирует начать производство гибридной версии кроссовера «Москвич М70».