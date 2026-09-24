Модели на основе крысиного мозга выходят на AWS: биологические вычисления ускоряют генерацию видео

Стартап The Biological Computing Company (TBC), 4 года назад основанный двумя нейрохирургами в Балтиморе, открыл ограниченный доступ к своей платформе через Amazon Web Services. С этой недели избранные клиенты AWS могут протестировать модель, построенную на анализе нейронной активности клеток крысиного мозга. Обе компании рассчитывают вскоре распространить предложение на всех корпоративных заказчиков.

Ключевая специализация TBC — ускорение моделей генерации видео. Стартап утверждает, что его технология, запущенная поверх видеогенератора, сокращает время генерации до 5 раз и значительно снижает стоимость инференса. Конкретное название базовой модели компания не раскрывает.

«Мы нашли способ кодировать информацию — например, изображения — и передавать её биологическому материалу, — пояснил сооснователь и гендиректор Александр Ксендзовски. — Затем мы смотрим, как биология обрабатывает эту информацию, и создаём инструмент, который имитирует этот процесс».

Источник изображения: The Biological Computing Company

Технический цикл устроен так: живые нейроны крыс, а также стволовые клетки человека культивируются на мультиэлектродных кремниевых матрицах швейцарской компании 3Brain. На клетки подают электрические стимулы, кодирующие визуальную информацию, и записывают ответную нейронную активность. Выявленные вычислительные паттерны переводятся в программные решения, совместимые с существующей архитектурой генеративных моделей. Фокус на видео был выбран не случайно: физическая структура электродной решётки хорошо ложится на обработку изображений, а видео как раз представляет собой последовательность кадров.

Решение работать внутри стандартной архитектуры трансформеров, не переизобретая её, с самого начала привлекло внимание инвесторов и платформы AWS. Джефф Дин, один из ключевых исследователей Google и инвестор TBC, рекомендовал стартапу сначала отточить технологию на видеогенерации — области с устоявшимися бенчмарками, — и лишь затем расширяться на более сложные задачи. За последний год компания привлекла более $50 миллионов, открыла лабораторию в Сан-Франциско и выросла до 35 сотрудников.

Директор AWS по технологиям для стартапов Дип Убхи назвал подход TBC «прагматичным», но предупредил, что главный вопрос теперь — масштабируемость: покажет ли технология прирост эффективности на длинных видео, где требуется отслеживать согласованность объектов в течение десятков минут или часов. До выхода на AWS платформа TBC была доступна только через необлачного провайдера. Теперь стартап может кратно расширить клиентскую базу, а само направление биологических вычислений, ещё недавно считавшееся маргинальным (fringe science), получает мощный сигнал к легитимизации.