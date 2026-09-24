Rivian R2 превзошел климатические цели: электромобиль снизил углеродный след вдвое на 4 года раньше плана

За полный жизненный цикл массовый электрический SUV выбрасывает на 50% меньше парниковых газов, чем модели R1 2022 года, и на 58% меньше сопоставимого автомобиля с ДВС

Rivian достиг ключевой климатической цели на 4 года раньше срока. Согласно опубликованному отчёту об устойчивом развитии за 2025 год, электрический кроссовер R2 Performance за полный жизненный цикл — от производства и эксплуатации до утилизации — генерирует ровно вдвое меньше парниковых выбросов, чем машины первого поколения R1 образца 2022 года. Изначально планка в 50% была установлена на 2030-й.

Снизить углеродный след вдвое у флагманской модели относительно несложно, если речь идёт о компактном, сверхдорогом или экспериментальном проекте. R2 не относится ни к тем, ни к другим: это массовый SUV, ориентированный на широкую аудиторию. По расчётам компании, жизненный цикл R2 даёт на 58% меньше выбросов, чем сопоставимый автомобиль с ДВС.

Источник изображения: Rivian

Достижение компания объясняет последовательной работой над аэродинамикой, массой, эффективностью силовой установки и подбором материалов — подчас нестандартным. Часть облицовочных поверхностей выполнена из отходов целлюлозно-бумажной промышленности из сертифицированных скандинавских лесов. Коврики салона на 99% состоят из океанического мусора. Передний багажник и элементы отделки — на 85% из переработанного сырья. Ячейковые лотки аккумуляторных батарей изготовлены из стопроцентно переработанного материала.

Rivian планирует поставить около 70 тысяч машин в 2026 году — резкий скачок по сравнению с 42 тысячами годом ранее, причём основной объём продаж обеспечит именно R2. Отдельно в отчёте компания опубликовала собственные принципы разработки ИИ — с акцентом на безопасность, прозрачность и ежеквартальный надзор «комитета по управлению ИИ» — и подтвердила работу над роботакси для Uber и над системой автономного вождения без рук, которую может представить потребителям уже в следующем году.